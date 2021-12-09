Чи підходить Coronavac для бустерних доз проти коронавірусу

В Україні планують запустити бустерну вакцинацію проти коронавірусу в січні 2022 року. Втім, для цього підходять не усі вакцини.

Для третьої дози краще використовувати мРНК вакцини, а саме Рfizer та Moderna. Про це заявив голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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Це означає, що вакцини Coronavac та AstraZeneca не передбачають бустерних щеплень проти COVID-19.

Михайло Радуцький "Все ж таки для бустерної дози краще використовувати мРНК вакцину. Ми зараз ведемо перемовини з виробником Coronavac. Вони самі не впевнені. Тобто вони ще не кажуть, що їхньою вакциною можна робити третю дозу. Там питання ще є".

Він також нагадав, що зараз 60% населення України не зробили щеплення проти COVID-19 навіть другою дозою.

Коли буде доступна бустерна доза в Україні

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка третя – бустерна – доза вакцин буде доступна українцям у січні – лютому 2022 року. До цього часу планують вакцинувати більшість дорослого населення.

Що таке бустерна вакцинація Це третя доза вакцини. Її можуть потребувати всі люди, які пройшли вакцинацію, у яких після певного часу знизиться імунна відповідь до коронавірусу. Бустерну дозу пропонуватимуть вводити через 9 місяців після другого щеплення.

Вакцинація в Україні: статистика

Джерело: МОЗ

Вакцинальна кампанія проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого. Відтоді в країні провели понад 26 мільйонів щеплень.

За минулу добу, 8 грудня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 178 796 людей. 69 267 з них отримали першу дозу, решта 109 529 – завершальну, другу дозу.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 13 974 700 людей. 13 974 698 з них отримали першу дозу препарату, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 151 762 людини. Загалом в країні провели 26 126 460 COVID-щеплень.

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