За словами дослідників, хлопець провів в лікарні 2 місяці – він дуже захопився відеогрою Fortnite. Про це розповіли в Університеті Хайме I.

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Що занепокоїло батьків та вчених

Хлопчик спершу почав погано вчитися в школі, хоча раніше був відмінником. Також за ним почали спостерігати такі "перші ластівки", тобто прояви залежності:

він довго не виходив з дому;

уникав спілкування;

не виявляв інтересу до подій навколо;

погано спав;

не дбав про особисту гігієну.

Тож його довелось ушпиталити. Лікування вимагало інтенсивного підходу, починаючи від когнітивного.

Це перший опублікований випадок про підлітка, який потребував госпіталізації через пристрасть до відеогри Fortnite,

– повідомили у пресслужбі університету.

Після обстеження хлопчикові діагностували розлад аутистичного спектра та соціальний тривожний розлад. Лікування тривало 2 місяці. За цей час лікарі працювали як з самим пацієнтом, так і з його родиною.

На щастя, лікування допомогло: підліток став проводити в грі менше часу, а його соціальне життя покращилося.

Через що виникла залежність

Медики з'ясували, що залежність у хлопчика розвинулася через емоційну травму – нещодавно у нього померла мама через онкологічне захворювання. Тож, як зазначили лікарі, "гра стала притулком для його переживань".

Що відомо про ігрову залежність