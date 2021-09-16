Підлітка в Іспанії госпіталізували через ігрову залежність: це перший такий випадок у світі

16 вересня 2021 , 17:31
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Джерело:

EFE

Підліток з Іспанії став першою у світі людиною, яку госпіталізовали через залежність від комп'ютерної гри. Спершу через це занепокоїлась його сім'я.

За словами дослідників, хлопець провів в лікарні 2 місяці – він дуже захопився відеогрою Fortnite. Про це розповіли в Університеті Хайме I. 

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Що занепокоїло батьків та вчених

Хлопчик спершу почав погано вчитися в школі, хоча раніше був відмінником. Також за ним почали спостерігати такі "перші ластівки", тобто прояви залежності:

  • він довго не виходив з дому;
  • уникав спілкування;
  • не виявляв інтересу до подій навколо;
  • погано спав;
  • не дбав про особисту гігієну. 

Тож його довелось ушпиталити. Лікування вимагало інтенсивного підходу, починаючи від когнітивного.

Це перший опублікований випадок про підлітка, який потребував госпіталізації через пристрасть до відеогри Fortnite,
– повідомили у пресслужбі університету.

Після обстеження хлопчикові діагностували розлад аутистичного спектра та соціальний тривожний розлад. Лікування тривало 2 місяці. За цей час лікарі працювали як з самим пацієнтом, так і з його родиною.

На щастя, лікування допомогло: підліток став проводити в грі менше часу, а його соціальне життя покращилося.

Через що виникла залежність

Медики з'ясували, що залежність у хлопчика розвинулася через емоційну травму – нещодавно у нього померла мама через онкологічне захворювання. Тож, як зазначили лікарі, "гра стала притулком для його переживань".

Що відомо про ігрову залежність

  • Інтернет-залежність, або залежність від відеоігор у 1995 році запропонували розглядати як "розлад поведінки". Вже у 2010 році – як "втрату контролю, що породжує появу несприятливої ​​поведінки".
  • У 2018 році ВООЗ включила цей розлад до психічних захворювань.
  • Втім, фахівці не вважають, що відеоігри самі по собі є проблемою, навпаки – їхнє правильне використання може мати переваги в освітній та соціальній сферах, і навіть може бути терапевтичним для деяких розладів.
  • Проте, вони вважають, що через зловживання виникає соціальна замкнутість, погана успішність в школі чи на роботі, депресія, проблеми у соціумі чи в сім'ї. 
Автор: Аліна Оліховська