Підлітка в Іспанії госпіталізували через ігрову залежність: це перший такий випадок у світі
Джерело:EFE
Підліток з Іспанії став першою у світі людиною, яку госпіталізовали через залежність від комп'ютерної гри. Спершу через це занепокоїлась його сім'я.
За словами дослідників, хлопець провів в лікарні 2 місяці – він дуже захопився відеогрою Fortnite. Про це розповіли в Університеті Хайме I.
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Що занепокоїло батьків та вчених
Хлопчик спершу почав погано вчитися в школі, хоча раніше був відмінником. Також за ним почали спостерігати такі "перші ластівки", тобто прояви залежності:
- він довго не виходив з дому;
- уникав спілкування;
- не виявляв інтересу до подій навколо;
- погано спав;
- не дбав про особисту гігієну.
Тож його довелось ушпиталити. Лікування вимагало інтенсивного підходу, починаючи від когнітивного.
Це перший опублікований випадок про підлітка, який потребував госпіталізації через пристрасть до відеогри Fortnite,
– повідомили у пресслужбі університету.
Після обстеження хлопчикові діагностували розлад аутистичного спектра та соціальний тривожний розлад. Лікування тривало 2 місяці. За цей час лікарі працювали як з самим пацієнтом, так і з його родиною.
На щастя, лікування допомогло: підліток став проводити в грі менше часу, а його соціальне життя покращилося.
Через що виникла залежність
Медики з'ясували, що залежність у хлопчика розвинулася через емоційну травму – нещодавно у нього померла мама через онкологічне захворювання. Тож, як зазначили лікарі, "гра стала притулком для його переживань".
Що відомо про ігрову залежність
- Інтернет-залежність, або залежність від відеоігор у 1995 році запропонували розглядати як "розлад поведінки". Вже у 2010 році – як "втрату контролю, що породжує появу несприятливої поведінки".
- У 2018 році ВООЗ включила цей розлад до психічних захворювань.
- Втім, фахівці не вважають, що відеоігри самі по собі є проблемою, навпаки – їхнє правильне використання може мати переваги в освітній та соціальній сферах, і навіть може бути терапевтичним для деяких розладів.
- Проте, вони вважають, що через зловживання виникає соціальна замкнутість, погана успішність в школі чи на роботі, депресія, проблеми у соціумі чи в сім'ї.