Підлітки частіше заражаються коронавірусом, ніж літні люди

Нове дослідження в черговий раз розбиває гіпотезу про те, що діти та підлітки менше схильні до зараження коронавірусом в порівнянні з дорослими. Вони дійсно переносять інфекцію значно легше, але їхня участь в епідпроцесу сильно недооцінена.

Як відбувалося дослідження

Автори дослідження проаналізували статистику нових випадків коронавірусної інфекції за літній період 2020 року в шести американських штатах. У цих штатах було відзначено різке збільшення захворюваності COVID-19 з подальшою її стабілізацією на новому, вищому рівні.

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Діти частіше хворіють на коронавірус

У цих штатах поширеність коронавірусної інфекції серед підлітків та молоді від 10 до 24 років була вищою, ніж серед людей похилого віку старше 60 років. Так, у Флориді і Юті було інфіковано 2,2% жителів у віці 15-24 років, в той час, як частка хворих у віковій групі від 65 років становила лише 1,1%.

Чим це пояснюється

На думку вчених, цей феномен пояснюється в першу чергу тим, що у підлітків набагато більше соціальних контактів, ніж у літніх людей. Вони частіше збираються компаніями, відвідують громадські місця.

Крім того, більшість з них переконані, що коронавірус для них не є небезпечним, тому до дотримання заходів профілактики відносяться більш недбало. Водночас люди старшого віку більше турбуються про своє здоров'я, тому намагаються виконувати всі рекомендації органів охорони здоров'я.

Раніше Центри з контролю і профілактиці захворювань США (CDC) заявили, що реальний рівень зараження в дитячій популяції може бути може бути таким же, як у дорослих 18-49 років.