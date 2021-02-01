Підпільна вакцинація проти COVID-19: Ляшко, каже, що жодна вакцина кордон не перетинала
Офіційно жодна з вакцин проти коронавірусу не була зареєстрована на українському кордоні. У МОЗ вважають безпідставними припущення про вакцинацію політиків на території України.
Джерело: ТСН
Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував інформацію про начебто підпільну вакцинацію політиків вакциною Pfizer.
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Комісія МОЗ порушень не виявила
Поліція повинна перевірити цей факт
Далі, за словами Ляшка, це вже питання правоохоронних органів. Тому що офіційно і навіть підпільно під час перевірки конкретного закладу охорони здоров'я експерти, які були в складі комісії, порушень не виявили.
На питання, чи вакцинувався уже сам Віктор Ляшко, він відповів, що йому "нічого не пропонували".
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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