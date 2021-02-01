Офіційно жодна з вакцин проти коронавірусу не була зареєстрована на українському кордоні. У МОЗ вважають безпідставними припущення про вакцинацію політиків на території України.

Джерело: ТСН

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував інформацію про начебто підпільну вакцинацію політиків вакциною Pfizer.

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Довідка: у ЗМІ активно обговорювали інформацію, що деякі українські політики та діячі уже отримали щеплення проти коронавірусу препаратом Pfizer, який, ймовірно, завезли з Ізраїлю. Ціна щеплення – до 4 тисяч доларів.

Комісія МОЗ порушень не виявила

Віктор Ляшко “Офіційно жодна вакцина проти коронавірусної хвороби кордон України не перетинала. Інформація, яка з'явилася в ЗМІ, за дорученням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля була перевірена нашою комісією з атестації закладів охорони здоров'я. За результатами цієї перевірки комісія не підтвердила таких фактів”.

Поліція повинна перевірити цей факт

Далі, за словами Ляшка, це вже питання правоохоронних органів. Тому що офіційно і навіть підпільно під час перевірки конкретного закладу охорони здоров'я експерти, які були в складі комісії, порушень не виявили.

На питання, чи вакцинувався уже сам Віктор Ляшко, він відповів, що йому "нічого не пропонували".



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу