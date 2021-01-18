Підпільна вакцинація проти COVID-19 в Україні: відомо результати розслідування
Правоохоронці в Україні вже відкрили кримінальне провадження щодо чуток про можливу підпільну вакцинацію від коронавірусної інфекції.
Щодо результатів перевірок стосовно підпільної вакцинації від COVID-19 розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
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Правоохоронні органи порушили кримінальне провадження, ведуться відповідні слідчі дії. Окремо мною було дане доручення Міністерству охорони здоров’я і Міністерству внутрішніх справ, на основі якого відбуваються відповідні дії,
– сказав Денис Шмигаль.
Політик додав, що вже підписані всі необхідні документи щодо проведення перевірки вказаного в інформаційних матеріалах підприємства.
"Але, оскільки мова йде про кримінальне провадження, завчасно оприлюднювати якісь дані не буду", – зазначив він.
Раніше, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вважає фейковою інформацію про підпільну вакцинацію від коронавірусної інфекції в Україні. Він впевнено наголосив, що у лікарні не відбувалося жодної вакцинації проти коронавірусу.
"Для мене це фейк, поки не буде фактів, які підтверджені комісіями або відповідними правоохоронними органами", – заявив Ляшко.
Що відомо про підпільну вакцинацію в Україні
Раніше видання "Обозреватель" опублікувало матеріал про те, що ряд українських представників влади, зокрема деякі народні депутати і топ-чиновники, таємно вакцинували проти COVID-19 нелегально завезеної в Україну з Ізраїлю вакциною Pfizer.
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