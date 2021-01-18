Правоохоронці в Україні вже відкрили кримінальне провадження щодо чуток про можливу підпільну вакцинацію від коронавірусної інфекції.

Щодо результатів перевірок стосовно підпільної вакцинації від COVID-19 розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Правоохоронні органи порушили кримінальне провадження, ведуться відповідні слідчі дії. Окремо мною було дане доручення Міністерству охорони здоров’я і Міністерству внутрішніх справ, на основі якого відбуваються відповідні дії,

– сказав Денис Шмигаль.

Політик додав, що вже підписані всі необхідні документи щодо проведення перевірки вказаного в інформаційних матеріалах підприємства.

"Але, оскільки мова йде про кримінальне провадження, завчасно оприлюднювати якісь дані не буду", – зазначив він.

Раніше, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вважає фейковою інформацію про підпільну вакцинацію від коронавірусної інфекції в Україні. Він впевнено наголосив, що у лікарні не відбувалося жодної вакцинації проти коронавірусу.

"Для мене це фейк, поки не буде фактів, які підтверджені комісіями або відповідними правоохоронними органами", – заявив Ляшко.

Що відомо про підпільну вакцинацію в Україні

Раніше видання "Обозреватель" опублікувало матеріал про те, що ряд українських представників влади, зокрема деякі народні депутати і топ-чиновники, таємно вакцинували проти COVID-19 нелегально завезеної в Україну з Ізраїлю вакциною Pfizer.



Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу