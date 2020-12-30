Розпочалась найбільша кампанія в історії вакцинації. Щеплення проти коронавірусу потребують мільярди людей в усьому світі.

Станом на ранок 30 грудня у світі було введено понад 5,1 мільйона доз вакцин проти коронавірусу у 22 країнах. Про це свідчать дані, зібрані виданням Bloomberg.

До теми Британія першою схвалила COVID-вакцину від AstraZeneca та Оксфордського університету

Звісно, цього недостатньо для глобальної імунізації понад 7,8 мільярда людей. Водночас це перший крок до закінчення пандемії, яка забрала понад 1,7 мільйона життів й спричинила глобальну економічну катастрофу.

Вакцинація проти коронавірусу у світі: що відомо