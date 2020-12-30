Мільйони доз: скільки щеплень проти коронавірусу вже зробили у світі
Розпочалась найбільша кампанія в історії вакцинації. Щеплення проти коронавірусу потребують мільярди людей в усьому світі.
Станом на ранок 30 грудня у світі було введено понад 5,1 мільйона доз вакцин проти коронавірусу у 22 країнах. Про це свідчать дані, зібрані виданням Bloomberg.
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Звісно, цього недостатньо для глобальної імунізації понад 7,8 мільярда людей. Водночас це перший крок до закінчення пандемії, яка забрала понад 1,7 мільйона життів й спричинила глобальну економічну катастрофу.
Вакцинація проти коронавірусу у світі: що відомо
- США, Велика Британія та країни ЄС вже розпочали вакцинацію населення проти коронавірусу.
- Китай та Росія дозволили вакцинацію вітчизняними препаратами до закінчення випробувань ще в липні та серпні 2020 року. Відтоді вони щепили більше мільйона людей.
- Багато країн світу уклали угоди про забезпечення доступу вакцин. Згідно з підрахунками, вже відкладено 8,15 мільярдів доз. Цього було б достатньо, щоб охопити понад половину населення планети, якби вакцини розподілялися рівномірно. Але цього не сталося. Заможні країни уклали великі угоди про постачання, а вимоги до надмірного зберігання ускладнюють доставку деяких препаратів у віддалені частини світу.
- Деяким країнам, можливо, доведеться почекати до 2022 року або й довше, перш ніж розпочати імунізацію свого населення.
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