На жінок поскаржились анонімно

Зокрема, вже почали розслідувати інцидент щодо чотирьох жінок. Дві з них працювали в центрі вакцинації.

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Їм закидають можливу фальсифікацію документів про щеплення проти коронавірусу.

Як про це дізналися? Річ у тім, що до керівництва лікарні, при якій працює вакцинаційний центр, надійшов анонімний лист зі скаргою. Одразу ж після цього і почали розслідування.

Деталі махінацій

За попередніми даними, завдяки недоброчесним працівницям вакцинаційного центру у місті Всетін у Злінському краї, щонайменш 74 людей отримали сфальсифіковані сертифікати про щеплення, якого насправді не було.

Ще 8 фейкових документів видати не встигли.

Уся послуга коштувала від 2 до 7 тисяч чеських крон (приблизно від 2 500 гривень до 8 740 гривень). За даними слідства, загалом учасниці схеми могли заробити приблизно 20 тисяч євро.

Тепер ще двох інших жінок підозрюють у посередництві між потенційними клієнтами і двома співробітницями вакцинаційного центру.

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За статтями звинувачень, їм може загрожувати від 3 до 5 років позбавлення волі, зокрема за отримання хабаря та знищення доз вакцини.

Виготовлення фейкових COVID-сертифікатів в Україні

  • Нещодавно співробітники СБУ викрили наймасштабнішу схему з підробки COVID-сертифікатів.
  • Незаконну схему організували двоє киян. Також до цієї оборудки були залучені керівники кількох лікарень та 6 сімейних лікарів з різних міст України.
  • На цих махінаціях зловмисники заробляли до 5 мільйонів гривень щомісяця.

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