Підробили десятки COVID-сертифікатів: у Чехії підозрюють працівниць центру вакцинації

Кількох працівниць центру вакцинації у Чехії запідозрили у масовій підробці ковідних документів.

На жінок поскаржились анонімно

Зокрема, вже почали розслідувати інцидент щодо чотирьох жінок. Дві з них працювали в центрі вакцинації.

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Їм закидають можливу фальсифікацію документів про щеплення проти коронавірусу.

Як про це дізналися? Річ у тім, що до керівництва лікарні, при якій працює вакцинаційний центр, надійшов анонімний лист зі скаргою. Одразу ж після цього і почали розслідування.

Деталі махінацій

За попередніми даними, завдяки недоброчесним працівницям вакцинаційного центру у місті Всетін у Злінському краї, щонайменш 74 людей отримали сфальсифіковані сертифікати про щеплення, якого насправді не було.

Ще 8 фейкових документів видати не встигли.

Уся послуга коштувала від 2 до 7 тисяч чеських крон (приблизно від 2 500 гривень до 8 740 гривень). За даними слідства, загалом учасниці схеми могли заробити приблизно 20 тисяч євро.

Що загрожує жінкам

Випадки підробки відбувались щонайменш із вересня 2021 року.

Тепер ще двох інших жінок підозрюють у посередництві між потенційними клієнтами і двома співробітницями вакцинаційного центру.

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За статтями звинувачень, їм може загрожувати від 3 до 5 років позбавлення волі, зокрема за отримання хабаря та знищення доз вакцини.

Виготовлення фейкових COVID-сертифікатів в Україні

Нещодавно співробітники СБУ викрили наймасштабнішу схему з підробки COVID-сертифікатів.

Незаконну схему організували двоє киян. Також до цієї оборудки були залучені керівники кількох лікарень та 6 сімейних лікарів з різних міст України.

На цих махінаціях зловмисники заробляли до 5 мільйонів гривень щомісяця.

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