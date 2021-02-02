У підручнику з Основ здоров'я для 8-го класу розділ присвятили поведінці злочинців та жертв. Серед іншого автори підручника називають "коротку спідницю" та "переляканий погляд" причинами, що можуть спровокувати ґвалтівника скоїти злочин.

Джерело: фейсбук Інни Совсун

Принцип "самі винні"

Авторкою підручника "Основи здоров'я" є Ольга Тагліна. Видання вийшло накладом у майже 58 тисяч примірників. Так от, книга вчить 8-класників принципу "самі винні".

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За логікою авторів, якщо вас пограбували, це тому, що ви спровокували злочинця, "запросили" вас пограбувати: виставили напоказ гаманець з грошима, дорогий мобільний чи велику кількість дорогих прикрас.

Що в книзі пишуть про зґвалтування

Причина зґвалтування – це коротка спідниця, повернення додому без супроводу в темний час доби або переляканий вигляд,

– йдеться в підручнику.



На думку авторки підручника, причиною зґвалтування можуть стати прикраси / Скріншот сторінки підручника

Такі висновки діти не повинні сприймати за правду

Підручник відкритим текстом вчить дітей, що на "сильних та рішучих" не нападають.

Перепрошую, але таке враження, що цей підручник писав гопник або недобросовісний працівник МВС часів Януковича,

– обурилась нардепка Інна Совсун.

Цього можна було б уникнути