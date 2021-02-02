Підручник для 8-класників вчить, що коротка спідниця та погляд може спровокувати ґвалтівника

У підручнику з Основ здоров'я для 8-го класу розділ присвятили поведінці злочинців та жертв. Серед іншого автори підручника називають "коротку спідницю" та "переляканий погляд" причинами, що можуть спровокувати ґвалтівника скоїти злочин.
Джерело: фейсбук Інни Совсун
Авторкою підручника "Основи здоров'я" є Ольга Тагліна. Видання вийшло накладом у майже 58 тисяч примірників. Так от, книга вчить 8-класників принципу "самі винні".
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За логікою авторів, якщо вас пограбували, це тому, що ви спровокували злочинця, "запросили" вас пограбувати: виставили напоказ гаманець з грошима, дорогий мобільний чи велику кількість дорогих прикрас.
Причина зґвалтування – це коротка спідниця, повернення додому без супроводу в темний час доби або переляканий вигляд,
– йдеться в підручнику.
На думку авторки підручника, причиною зґвалтування можуть стати прикраси / Скріншот сторінки підручника
Підручник відкритим текстом вчить дітей, що на "сильних та рішучих" не нападають.
Перепрошую, але таке враження, що цей підручник писав гопник або недобросовісний працівник МВС часів Януковича,
– обурилась нардепка Інна Совсун.