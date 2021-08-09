За його словами, Адміністрація з контролю над харчами та ліками затвердить вакцину-посилювач від компанії Pfizer вже до кінця серпня.
Інша думка Однієї дози Pfizer може бути достатньо для людей, які вже хворіли на COVID-19: дослідження
Якщо подивитись на дані від Pfizer, після кількох місяців ефективність вакцини знизилась з понад 90% до 84%. Всі припускають, і я думаю, вони праві, що рано чи пізно, ефективність знизиться до такої цифри, що потрібен буде додатковий укол,
– сказав Фаучі.
Він додав, що люди зі слабкою імунною системою скоріш за все не будуть мати сильну імунну реакцію, а ефективність вакцини з часом послабиться.
Що відомо про підсилювальну вакцину від Pfizer
- Підсилювальна доза може таки знадобитись, адже попередньо у Pfizer оголосили, що ефективність їх вакцини знижується приблизно на 6% кожні два місяці, знижуючись приблизно до 84% через 6 місяців після другого щеплення.
- Водночас третя доза вакцини Pfizer проти COVID може збільшити кількість антитіл в 11 разів. Окрім того, там кажуть, що після третьої дози вакцини ймовірність нейтралізації штаму Дельта може зрости аж до 100 разів, якщо порівняти дані до її введення.