За його словами, Адміністрація з контролю над харчами та ліками затвердить вакцину-посилювач від компанії Pfizer вже до кінця серпня.

Інша думка Однієї дози Pfizer може бути достатньо для людей, які вже хворіли на COVID-19: дослідження

Якщо подивитись на дані від Pfizer, після кількох місяців ефективність вакцини знизилась з понад 90% до 84%. Всі припускають, і я думаю, вони праві, що рано чи пізно, ефективність знизиться до такої цифри, що потрібен буде додатковий укол,

– сказав Фаучі.

Він додав, що люди зі слабкою імунною системою скоріш за все не будуть мати сильну імунну реакцію, а ефективність вакцини з часом послабиться.

Довідка. Бустерна доза – це коли людина отримала дві дози стандартного щеплення і через щонайменше 5 місяців отримує ще одну додаткову – підсилюючу.

Що відомо про підсилювальну вакцину від Pfizer