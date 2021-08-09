Підсилювальна доза Pfizer: хто першим отримає додаткове щеплення

Головний медичний радник Білого дому Ентоні Фаучі заявив, що людям, як отримали 2 щеплення препаратом Pfizer, потрібна буде третя доза препарату. Першими щеплюватимуть додатковою дозою людей похилого віку та пацієнтів із ослабленою імунною системою.

За його словами, Адміністрація з контролю над харчами та ліками затвердить вакцину-посилювач від компанії Pfizer вже до кінця серпня.

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Якщо подивитись на дані від Pfizer, після кількох місяців ефективність вакцини знизилась з понад 90% до 84%. Всі припускають, і я думаю, вони праві, що рано чи пізно, ефективність знизиться до такої цифри, що потрібен буде додатковий укол,

– сказав Фаучі.

Він додав, що люди зі слабкою імунною системою скоріш за все не будуть мати сильну імунну реакцію, а ефективність вакцини з часом послабиться.

Що відомо про підсилювальну вакцину від Pfizer

Підсилювальна доза може таки знадобитись, адже попередньо у Pfizer оголосили, що ефективність їх вакцини знижується приблизно на 6% кожні два місяці, знижуючись приблизно до 84% через 6 місяців після другого щеплення.

Водночас третя доза вакцини Pfizer проти COVID може збільшити кількість антитіл в 11 разів. Окрім того, там кажуть, що після третьої дози вакцини ймовірність нейтралізації штаму Дельта може зрости аж до 100 разів, якщо порівняти дані до її введення.

Довідка. Бустерна доза – це коли людина отримала дві дози стандартного щеплення і через щонайменше 5 місяців отримує ще одну додаткову – підсилюючу.