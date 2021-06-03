Підтвердили небезпеку прийому парацетамолу під час вагітності

Група вчених провела масштабне дослідження, у якому взяли участь понад 73 тисячі людей з різних країн. Дослідження показало, що діти, чиї матері під час вагітності приймали парацетамол, частіше стикалися з симптомами аутизму, синдрому дефіциту уваги й гіперактивності.

Дослідження проводилось групою науковців з Барселонського інституту глобального здоров'я (Іспанія), Єльської школи громадської охорони здоров'я (США), Школи соціальної та громадської медицини при Бристольському університеті (Велика Британія) і Копенгагенського університету (Данія).

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Парацетамол – препарат Парацетамол (або ацетамінофен) вважається безпечним знеболювальним і жарознижувальним препаратом для дітей та вагітних. Його застосовують близько 46 – 56% майбутніх мам в розвинених країнах. Але останнім часом з'являється все більше даних про те, що цей анальгетик провокує погіршення когнітивних функцій і призводить до багатьох поведінкових проблем.

Як проводилось дослідження

Науковці набирали пари мати-дитина з 1991 по 2008 рік у Великій Британії, Данії, Нідерландах Італії, Греції та Іспанії.

Всього враховували інформацію по 73 881 дитині, про якій були доступні дані про пренатальний або постнатальний вплив парацетамолу.

Залежно від країни проживання, близько 14 – 56% жінок підтвердили, що вживали будь-яку дозу парацетамолу впродовж певного періоду вагітності.

Результати науковців

У підсумку 1 481 дитина народилася з аутизмом (2,1%), а 1 393 дитини (2%) народилися зі СДУГ.

Діти, які зазнавали впливу парацетамолу до народження, мали підвищений ризик розвитку симптомів аутизму і СДУГ на 19% 21% відповідно.

Разом з тим, значущого зв'язку між парацетамолом і ознаками СДУГ та аутизму в постнатальному періоді (до 18 місяців) не виявили.

Діти з проявами аутизму, синдрому дефіциту уваги й гіперактивності частіше були чоловічої статі, а їхні матері – молодими, менш освіченими, вживали алкоголь, курили й мали проблеми з психікою.

Попри це, під час вагітності парацетамол частіше брали жінки, які були старшими й не народжували до цього. Хоча теж курили, вживали спиртне і стикалися з психічними розладами. Ще у них частіше виявляли високий індекс маси тіла до зачаття.

Беручи до уваги всі докази прийому парацетамолу і проблеми з неврологічним розвитком, ми згодні з попередніми рекомендаціями, які вказують на те, що парацетамол при вагітності варто призначати лише у разі потреби,

– заявив один з авторів дослідження Джорді Прапор Каталонії.