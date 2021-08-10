Підтвердили перший випадок запалення мозку після легкої форми коронавірусу

Американські вчені опублікували дані про 26-річну пацієнтку з коронавірусом. На момент інфікування вона не відчувала жодних неврологічних симптомів.

Ускладнення почалися через 2 – 3 тижні. Через ураження мозку у дівчини порушились моторні функції.

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Попередні дослідження вже вказували на те, що COVID-19 провокує запалення і пошкодження кровоносних судин в головному мозку у деяких пацієнтів. Найчастіше це траплялося у літніх людей й такі події супроводжувались відразу декількома неврологічними симптомами.

Але науковці з Каліфорнійського університету повідомили про перший випадок васкуліту у молодої здорової пацієнтки, яка деякий час після інфікування не скаржилася на головні болі, порушення настрою або зниження когнітивних функцій.

Що відомо про пацієнтку

Після того, як у дівчини виявили COVID-19, вона відчувала себе задовільно,

Перші симптоми вона відчула через 2 – 3 тижні. Вона скаржилась на ускладнення руху в лівій нозі, а також на загальну слабкість на лівій стороні тіла,

МРТ виявило декілька ушкоджень в областях головного мозку, які відповідають за моторну функцію в лівій стороні тіла,

Під час біопсії виявили запалення кровоносних судин головного мозку і хребта.

Це перший підтверджений біопсією випадок васкуліту у молодої й здорової людини після легкої форми COVID-19. Наші результати повинні бути корисні лікарям для оцінки потенційних ризиків у цієї групи населення,

– заявила одна з авторок роботи Дженніфер Грейвс.

Як проходило лікування

Тривала терапія складалась з прийому кортикостероїдів та імуносупресивних препаратів. Покращення без нових ознак пошкоджень відзначили лише через пів року. Пацієнтка досі продовжує лікування.