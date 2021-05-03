Які тенденції виявили вчені
Зокрема, у людей з першою групою крові ризик серцево-судинних захворювань і тромбозу нижче, а ризик кровотеч вище, ніж у людей з другої і третіми групами крові.
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Також дослідження свідчить, що жінки з першою групою крові під час вагітності більш схильні до розвитку гіпертонії.
Крім того, вченим вдалося визначити нові сполучні між групами крові і ризиком хвороб.
Наприклад, у людей з третьою групою крові ризик утворення каменів в нирках нижче, ніж у людей з першою групою крові
Тромбоз у дітей
Джерело: Doc Wire News
Раніше вчені оголосили результати багатоцентрового ретроспективного групового дослідження щодо визначення частоти тромбозів у дітей, госпіталізованих з COVID-19 або MIS-C.
У пацієнтів з COVID-19 або MIS-C більшість тромботичних подій (89%) відбулися у дітей старше 12 років. При цьому 71% тромботичних подій сталося, попри тромбопрофілактику.