Які тенденції виявили вчені

Зокрема, у людей з першою групою крові ризик серцево-судинних захворювань і тромбозу нижче, а ризик кровотеч вище, ніж у людей з другої і третіми групами крові.

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Також дослідження свідчить, що жінки з першою групою крові під час вагітності більш схильні до розвитку гіпертонії.

Крім того, вченим вдалося визначити нові сполучні між групами крові і ризиком хвороб.

Наприклад, у людей з третьою групою крові ризик утворення каменів в нирках нижче, ніж у людей з першою групою крові

Вчені впевнені, щоб детальніше вивчити біологічні причини, які є фундаментальними в зв’язку між групами крові і хворобами, потрібні подальші дослідження.

Тромбоз у дітей

Джерело: Doc Wire News

Раніше вчені оголосили результати багатоцентрового ретроспективного групового дослідження щодо визначення частоти тромбозів у дітей, госпіталізованих з COVID-19 або MIS-C.

У пацієнтів з COVID-19 або MIS-C більшість тромботичних подій (89%) відбулися у дітей старше 12 років. При цьому 71% тромботичних подій сталося, попри тромбопрофілактику.