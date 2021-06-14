Відомо, що аеробні вправи сприяють збільшенню обсягу сірої й білої речовини головного мозку та покращують кровообіг і функцію пам'яті. Тепер вчені зі США довели, що біомаркери крові можуть не лише набагато швидше і простіше вказувати на користь фізичної активності для профілактики нейродегенерації, а й оцінювати прогресування вже наявної хвороби.

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Для того, щоб ідентифікувати найінформативніші біомаркери, вчені зосередилися на тих, які беруть участь в навчанні й пам'яті.

Особливо вчені звернули увагу на фермент CTSB, який пов'язаний з функцією пам'яті та нейрогенезом й зазвичай знижується у літніх людей; білок BDNF, який грає важливу роль в нейрогенезі, функції пам'яті й нейропластичності мозку, а також білок klotho, який асоціюється зі стійкістю до нейродегенеративних захворювань.

Як проводилось дослідження

В експерименті взяли участь 23 людини із середнім віком 65 років.

Усі учасники мали генетичну схильність до хвороби Альцгеймера.

На момент проведення дослідження у добровольців не було симптомів деменції.

Учасників розділили на дві групи: перша впродовж 26 тижнів займалася фізичними навантаженнями середньої інтенсивності, а друга підвищеної.

Спочатку вчені зафіксували підвищення рівнів CTSB в обох групах. Також вони дослідили кореляцію між цими змінами й покращенням пізнання і пам'яті учасників.

Зміни в рівні BDNF вказали вченим на нейропротекторний ефект. Натомість білок klotho виявився пов'язаним з кардіореспіраторними покращеннями.

Наші результати показують, що CTSB, BDNF і klotho можна назвати інформативними біомаркерами для оцінки впливу змін способу життя на функцію мозку,

– розповіла одна з авторів роботи Генрієтта ван Прааг.

Дослідники переконані, що використання цих біомаркерів в клінічній практиці зробить моніторинг прогресування хвороби Альцгеймера набагато простішим і економнішим.

Окрім цього, висновки дослідження вкотре підтвердили користь від регулярної фізичної активності для поліпшення функцій і здоров'я мозку.