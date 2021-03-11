Підтверджено: британський штам коронавірусу на 100% смертоносніший

Британський штам B.1.1.7 на 30 – 100% більш смертельний, ніж раніше виявлені варіанти коронавірусу. B.1.1.7 виявили вже в більш ніж 50 країнах світу і вчені прогнозують його подальше поширення і домінування.

Британський штам підвищує ризики смертності від COVID-19

Вперше мутацію B.1.1.7 зареєстрували у вересні 2020 року в місті Кент на південному сході Великобританії. Швидке поширення штаму стало причиною жорсткого локдауну в країні, який триває й досі. Вчені з Ексетерського університету вирішили порівняти рівень смертності від B.1.1.7 з більш ранніми штамами SARS-CoV-2 і з'ясували, що мутація різко підвищує ці ризики.

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Як проводили аналіз

Команда проаналізувала майже 55 тисяч пар хворих COVID-19 пацієнтів, які збігалися за статтю, віком і низкою інших характеристик. Різниця була лише в штамі SARS-CoV-2.

Команда вивчала дані в період з листопада 2020 року по січень 2021 року, коли в країні циркулювали різні варіанти SARS-CoV-2.

Результати експерименту

Варіант B.1.1.7 виявився на 30-100% більше смертельним, ніж попередні варіанти коронавірусу. Зокрема, мутація B.1.1.7 призвела до 227 смертельних випадків, в той час, як інші мутації до 141 летального результату.

Смертність від COVID-19 є все ще рідкісним явищем, але варіант B.1.1.7 підвищує ці ризики. Здатність вірусу швидко поширюватися робить його серйозною загрозою,

– зауважив автор дослідження Роберт Челлен.

Варіант B.1.1.7 поширений в більш ніж 50 країнах світу, тому медичні служби та лікарі повинні бути напоготові.