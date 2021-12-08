Корейське дослідження підтвердило, що лише кілька шматочків темного шоколаду справді здатні вплинути на наш настрій. До нього залучили 46 учасників, які споживали 30 грамів на день 85% шоколаду, або 30 грамів на день 70% шоколаду, або не споживали шоколаду щодня протягом трьох тижнів.

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Шоколад покращує настрій

Виявилося, що коли дорослі здорові люди їли 85% темний шоколад щодня, то вони були щасливішими, у порівнянні з їхніми ровесниками, які його їли із меншим вмістом какао-бобів, або взагалі не споживали.



30 грамів – це приблизно третина стандартної плитки шоколаду, яку можна купити в супермаркеті. На думку дослідників, стрибок настрою пов'язаний зі змінами в кишечнику через вживання шоколаду.

Принаймні це показали аналізи калу. Однак ця користь виявилася тільки після вживання саме 85% шоколаду, а зовсім не популярних різновидів молочного шоколаду, які приносять більше шкоди, ніж користі.

Чому шоколад корисний

Продукти з шоколаду з високим вмістом какао-бобів корисні, оскільки в них менше цукру, жиру та барвників. Какао-боби багаті волокнами, залізом та фітохімікатами – найпотужнішими хімічними компонентами з рослин, які підтримують імунну систему, знижують ризик багатьох хвороб, наприклад, раку, деменції, артритів, та серцево-судинних.

Раніше науковці з'ясували, що усього 4 – 6 чашок чаю та кави на день знижують ризик тяжких неврологічних порушень у людей похилого віку, як довели китайські вчені. При цьому у людей, які п'ють лише 2 – 3 чашки кави та стільки ж чаю, ризик інсульту виявився нижчим на 32%, а деменції – на 28%, у порівнянні з тими, хто не вживає ці напої.