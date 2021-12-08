Підтверджено: шоколад дійсно покращує настрій

Хороші новини для ласунів! Споживання всього 10 грамів темного шоколаду тричі на день зробить вас щасливішими.

Корейське дослідження підтвердило, що лише кілька шматочків темного шоколаду справді здатні вплинути на наш настрій. До нього залучили 46 учасників, які споживали 30 грамів на день 85% шоколаду, або 30 грамів на день 70% шоколаду, або не споживали шоколаду щодня протягом трьох тижнів.

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Шоколад покращує настрій

Виявилося, що коли дорослі здорові люди їли 85% темний шоколад щодня, то вони були щасливішими, у порівнянні з їхніми ровесниками, які його їли із меншим вмістом какао-бобів, або взагалі не споживали.



30 грамів – це приблизно третина стандартної плитки шоколаду, яку можна купити в супермаркеті. На думку дослідників, стрибок настрою пов'язаний зі змінами в кишечнику через вживання шоколаду.

Принаймні це показали аналізи калу. Однак ця користь виявилася тільки після вживання саме 85% шоколаду, а зовсім не популярних різновидів молочного шоколаду, які приносять більше шкоди, ніж користі.

Чому шоколад корисний

Продукти з шоколаду з високим вмістом какао-бобів корисні, оскільки в них менше цукру, жиру та барвників. Какао-боби багаті волокнами, залізом та фітохімікатами – найпотужнішими хімічними компонентами з рослин, які підтримують імунну систему, знижують ризик багатьох хвороб, наприклад, раку, деменції, артритів, та серцево-судинних.

Раніше науковці з'ясували, що усього 4 – 6 чашок чаю та кави на день знижують ризик тяжких неврологічних порушень у людей похилого віку, як довели китайські вчені. При цьому у людей, які п'ють лише 2 – 3 чашки кави та стільки ж чаю, ризик інсульту виявився нижчим на 32%, а деменції – на 28%, у порівнянні з тими, хто не вживає ці напої.