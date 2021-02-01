Вчені виявили, що жестикуляція не лише привертає увагу слухачів до слів людини, яка говорить, а й впливає на сприйняття звуків.

Джерело: Proceedings of the Royal Society B

Вчені з Інституту психолінгвістики імені Макса Планка і Тілбурзького університету довели, що люди слухають не лише вухами, а й очима.

До теми Як відрізняється психологічний стан різних поколінь: дослідження

Науковці вирішили перевірити, чи можуть візуальні сигнали вплинути на наше сприйняття звуків.

Як проводилось дослідження

Для того, аби це з'ясувати, дослідники відібрали кілька голландських слів, які відрізнялися лише наголосом. Для прикладу, слово "Plato". Якщо поставити наголос на перший склад – це ім'я давньогрецького філософа Платона, а якщо на другий – це термін плато.

Після цього фахівці відібрали групу чоловіків і жінок середнього віку. Їм показали відео, де один з авторів дослідження вимовляє омографи й при цьому робить ритмічні жести рукою.

Згодом респондентам запропонували обрати, яке слово промовив вчений, опираючись на вимову, а не на жести.

Виявилося, що слухачі частіше сприймали склад як ударний, якщо на ньому наголошувати жестами. Цей ефект зберігався навіть в тому випадку, коли "лектор" вимовляв не слово, а набір букв: "BAAGpif" або "baagPIF".

Окрім цього виявилося, що жести впливали й на довжину наголосу. В першому випадку учасники почули довгу "а" в слові "baagpif", а в другому – коротку.

Дослідники переконані, що це більш результативно у звичайному житті, коли мова, зазвичай, менш зрозуміла, ніж під час експерименту в лабораторії. Тож в умовах шуму жести можуть виявитися корисними.