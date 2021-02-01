Підтверджено: жестикуляція впливає на сприйняття звуків

Вчені виявили, що жестикуляція не лише привертає увагу слухачів до слів людини, яка говорить, а й впливає на сприйняття звуків.
Джерело: Proceedings of the Royal Society B
Вчені з Інституту психолінгвістики імені Макса Планка і Тілбурзького університету довели, що люди слухають не лише вухами, а й очима.
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Науковці вирішили перевірити, чи можуть візуальні сигнали вплинути на наше сприйняття звуків.
Виявилося, що слухачі частіше сприймали склад як ударний, якщо на ньому наголошувати жестами. Цей ефект зберігався навіть в тому випадку, коли "лектор" вимовляв не слово, а набір букв: "BAAGpif" або "baagPIF".
Окрім цього виявилося, що жести впливали й на довжину наголосу. В першому випадку учасники почули довгу "а" в слові "baagpif", а в другому – коротку.
Дослідники переконані, що це більш результативно у звичайному житті, коли мова, зазвичай, менш зрозуміла, ніж під час експерименту в лабораторії. Тож в умовах шуму жести можуть виявитися корисними.