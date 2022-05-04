Як зазначили у МОЗ, однак українці продовжують хворіти, передає 24 канал. Річ у тім, що в умовах війни багато хто нехтує правилами поведінки під час пандемії COVID-19

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Наприклад, перестають носити маски. Однак, наприклад, дотримуватись соціальної дистанції, особливо в укриттях, буває просто неможливо.

Історії українців, які хворіють на COVID-19 під час війни

Проте коронавірус нікуди не зник, а надати вчасну допомогу під час війни буває складно.

Хтось хворіє вдома, а найближчі аптеки зачинені, хтось в укритті або навіть в підвалі пологового будинку. Інші в евакуаційних потягах та автобусах по всій країні, а дехто – за кордоном без знання мови,

– кажуть у МОЗ.

Хворіла у підвалі пологового будинку

Маргарита Мухіна у ніч з 23 на 24 лютого народила донечку. Під час вагітності вона двічі вакцинувалась від COVID-19, хоча лікарка і всі гінекологи були проти через хронічні захворювання.

Однак у підвалі лікарні, де вона переховувалася з новонародженою дитиною та мамою, усі підчепили ковід. Там не мовилося про соціальну дистанцію чи навіть про маски.

Коли лунає сирена, то всі намагаються пошвидше сховатись, маски одягати не встигають. Все кидаєш, хапаєш дитину й тікаєш в підвал,

– сказала вона.

Коронавірус жінка переносила важко. Під час хвороби вона перебувала в лікарні, а її новонароджена донька перенесла COVID-19 нормально.

"І, як зазначили медики в лікарні в Польщі, куди нас пізніше доправили з кордону, донечка почувалася непогано лише завдяки моїй подвійній вакцинації під час вагітності", – додала Маргарита.

Консультації онлайн досі доступні багатьом людям

Кияна Анастасія Новгородська захворіла на COVID-19 під час евакуації з Києва, оскільки контактувала з хворим. Хворобу перенесла у місці, де тимчасово перебуває.

"На жаль, через війну я зіткнулась з деякими труднощами: температура не збивалась, а потрапити до лікаря я не могла. Тож щодо ліків довелось консультуватись онлайн. Добре, що принаймні така можливість у мене була", – розповіла Анастасія.

Через хворобу немає сил іти в укриття

Ще одна киянка Ірина мала перші симптоми недуги за декілька днів до початку війни. 50-річна жінка розповіла, що коли Росія масштабно вдерлася в Україну, вона дуже погано почувалась.

Навіть сил йти в укриття не було. Якимось чином змогла зібратись і першу ніч провела в метро в бомбосховищі, але від цього самопочуття тільки погіршилося,

– поділилась жінка.

Ліків також не було, а придбати нові було ніде – аптеки не працювали. Однак їй вдалося хворою потрапити на евакуаційний потяг. Дорога зайняла декілька днів.

"Їхати було дуже важко, бо сил не було і постійно "вирубало". Дуже боялася прокинутися без речей чи документів. Після ночівель у бомбосховищі і на підлозі в потязі ставало дедалі гірше, але свій стан я пояснювала умовами подорожі", – додала Ірина.

Увага! Тож щепитись від COVID-19 необхідно кожному, хто має таку можливість. Вакцинація – єдиний спосіб захистити себе від тяжкого перебігу та смерті від коронавірусу. Якщо минуло понад пів року з другої вакцинації, зробіть бустерне щеплення за першої нагоди.

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