Підваріант Омікрону BA.2 краще розмножується в легенях: нові дані
Джерело:bioRxiv
Японські вірусологи з'ясували, що підваріант Омікрону BA.2 краще розмножується у легенях і спричиняє в них більш тяжкі зміни, ніж його штам-попередник.
BA.2 швидше розмножується
Вчені запевняють, що поки що немає причин припускати, що новий підваріант спричиняє важчу інфекцію. Однак з'явилися нові дані про властивості BA.2
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Спочатку дослідники подивилися, як добре сироватка у 17 перехворілих BA.1 нейтралізує BA.2. Вчені виявили, що нейтралізуюча активність проти BA.2 у 1,4 рази менша, ніж проти BA.1.Довідка. Це лише препринт дослідження, який повинен пройти рецензування.
Потім японські вчені провели нові експерименти на восьми хом'яках – половину заразили BA.1, решту – BA.2.
Тварини, інфіковані BA.2, мали значно вище вірусне навантаження в периферичних клітинах легень — у 9,3 раза більше, ніж заражені BA.1. Це означає, що новий підваріант швидше та краще розмножується у легенях.
Крім цього, на гістологічному аналізі у легенях хом'ячків, заражених BA.2, запальні зміни, кровотечі, а також ушкодження альвеол були значно вираженіші, ніж у хом'ячків, інфікованих початковим штамом.
"Тобто друга версія Омікрону не тільки швидше розмножується, а й сильніше ушкоджує легені", – підсумували вчені.
Що відомо про підваріант Омікрону BA.2Насправді, не так багато. На початку 2022 року цей штам став поширюватися швидше за свого попередника. Він має 28 додаткових мутацій. Очевидно, це й зробило його більш заразним. Однак він спричиняє менше госпіталізацій і рідше призводить до ускладнень.
Так, данські медики з'ясували, що ймовірність захворіти на нього при контакті з родичем, що заразився, на 33% більша, ніж при контакті з первісним варіантом Омікрону.