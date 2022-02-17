Підваріант Омікрону BA.2 краще розмножується в легенях: нові дані

Японські вірусологи з'ясували, що підваріант Омікрону BA.2 краще розмножується у легенях і спричиняє в них більш тяжкі зміни, ніж його штам-попередник.

BA.2 швидше розмножується

Вчені запевняють, що поки що немає причин припускати, що новий підваріант спричиняє важчу інфекцію. Однак з'явилися нові дані про властивості BA.2

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Спочатку дослідники подивилися, як добре сироватка у 17 перехворілих BA.1 нейтралізує BA.2. Вчені виявили, що нейтралізуюча активність проти BA.2 у 1,4 рази менша, ніж проти BA.1.

Це лише препринт дослідження, який повинен пройти рецензування.

Потім японські вчені провели нові експерименти на восьми хом'яках – половину заразили BA.1, решту – BA.2.

Тварини, інфіковані BA.2, мали значно вище вірусне навантаження в периферичних клітинах легень — у 9,3 раза більше, ніж заражені BA.1. Це означає, що новий підваріант швидше та краще розмножується у легенях.

Крім цього, на гістологічному аналізі у легенях хом'ячків, заражених BA.2, запальні зміни, кровотечі, а також ушкодження альвеол були значно вираженіші, ніж у хом'ячків, інфікованих початковим штамом.

"Тобто друга версія Омікрону не тільки швидше розмножується, а й сильніше ушкоджує легені", – підсумували вчені.

Що відомо про підваріант Омікрону BA.2 Насправді, не так багато. На початку 2022 року цей штам став поширюватися швидше за свого попередника. Він має 28 додаткових мутацій. Очевидно, це й зробило його більш заразним. Однак він спричиняє менше госпіталізацій і рідше призводить до ускладнень.



Так, данські медики з'ясували, що ймовірність захворіти на нього при контакті з родичем, що заразився, на 33% більша, ніж при контакті з первісним варіантом Омікрону.

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