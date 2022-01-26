Якщо керівник якогось закладу вирішить "зекономити" бюджет лікарні коштом звичайного лікаря чи медсестри, – він отримає покарання. Про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив на брифінгу 26 січня.
До теми Ляшко пояснив, як нараховуватимуть підвищені зарплати лікарям, якщо в медзакладі бракує коштів
МОЗ перевірить медзаклади
МОЗ ініціюватиме, щоб Держаудитслужба провела перевірку кожної медичної установи, яка у своїх звітах вказуватиме, що неспроможна виплатити нову базову заробітну плату.
Віктор Ляшко – глава МОЗ
"Так само перевірки чекатимуть і на ті лікарні, в яких керівники примусово намагаються перевести медиків на неповну ставку, при цьому залишаючи працювати повний робочий день".
Він також наголосив, що ситуація, коли на рахунках лікарні лежать десятки мільйонів гривень залишку, а при цьому медичний колектив працює за мінімалку – абсолютно неприпустима.
Медики отримуватимуть підвищені зарплати
Як відомо, Кабінет міністрів підвищив мінімальну зарплату лікарям з 1 січня 2022 року.
- Так, середній медичний працівник отримуватиме не менше 13,5 тисяч гривень, а лікарі – не менше 20 тисяч гривень.