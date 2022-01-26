Якщо керівник якогось закладу вирішить "зекономити" бюджет лікарні коштом звичайного лікаря чи медсестри, – він отримає покарання. Про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив на брифінгу 26 січня.

До теми Ляшко пояснив, як нараховуватимуть підвищені зарплати лікарям, якщо в медзакладі бракує коштів

МОЗ перевірить медзаклади

МОЗ ініціюватиме, щоб Держаудитслужба провела перевірку кожної медичної установи, яка у своїх звітах вказуватиме, що неспроможна виплатити нову базову заробітну плату.

Віктор Ляшко – глава МОЗ "Так само перевірки чекатимуть і на ті лікарні, в яких керівники примусово намагаються перевести медиків на неповну ставку, при цьому залишаючи працювати повний робочий день".

Він також наголосив, що ситуація, коли на рахунках лікарні лежать десятки мільйонів гривень залишку, а при цьому медичний колектив працює за мінімалку – абсолютно неприпустима.

Увага! Міністерство охорони здоров'я створило контакт-центр, де за номером телефону 0-800-60-20-21 можна отримати відповіді щодо формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я, госпітальних округів та виплат базової заробітної плати.

Медики отримуватимуть підвищені зарплати