Підвищення зарплати лікарям: МОЗ перевірить, чи усі медики отримують нові виплати

З 1 січня в Україні медики повинні отримувати підвищені заробітні плати. МОЗ планує перевірити всі медзаклади на дотримання виплат нових окладів лікарям.

Якщо керівник якогось закладу вирішить "зекономити" бюджет лікарні коштом звичайного лікаря чи медсестри, – він отримає покарання. Про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив на брифінгу 26 січня.

До теми Ляшко пояснив, як нараховуватимуть підвищені зарплати лікарям, якщо в медзакладі бракує коштів

МОЗ перевірить медзаклади

МОЗ ініціюватиме, щоб Держаудитслужба провела перевірку кожної медичної установи, яка у своїх звітах вказуватиме, що неспроможна виплатити нову базову заробітну плату.

Віктор Ляшко – глава МОЗ "Так само перевірки чекатимуть і на ті лікарні, в яких керівники примусово намагаються перевести медиків на неповну ставку, при цьому залишаючи працювати повний робочий день".

Він також наголосив, що ситуація, коли на рахунках лікарні лежать десятки мільйонів гривень залишку, а при цьому медичний колектив працює за мінімалку – абсолютно неприпустима.

Медики отримуватимуть підвищені зарплати

Міністерство охорони здоров'я створило контакт-центр, де за номером телефонуможна отримати відповіді щодо формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я, госпітальних округів та виплат базової заробітної плати.

Як відомо, Кабінет міністрів підвищив мінімальну зарплату лікарям з 1 січня 2022 року.