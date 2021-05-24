Чи підвищує холестерин молоко: нове дослідження

Згідно з новим дослідженням регулярне споживання молока не пов'язане з підвищеним рівнем холестерину. Вчені проаналізували дані 2 мільйонів людей.

Молоко ніяк не впливає з рівень холестерину

Вчені врахували результати трьох великих популяційних досліджень і підсумували, що люди, які регулярно пили велику кількість молока, мали нижчий рівень як хорошого, так і поганого холестерину. Крім того, ті, хто регулярно споживав молоко мали на 14% нижчий ризик розвитку ішемічної серцевої хвороби.

До теми У 14% молодих людей, які перехворіли на COVID-19, розвинулись інші захворювання: які

Яким чином це встановили

Команда дослідників застосувала генетичний підхід до споживання молока, вивчивши зміна гена лактази, пов'язаного з переварюванням молочного цукру – лактози.

Робота свідчить, що наявність генетичної варіації, при якій люди можуть перетравлювати лактозу, було хорошим способом виявлення людей, які споживають більше молока.

Ми виявили, що серед учасників з генетичною варіацією, яку ми зв'язали з високим споживанням молока, був вищий індекс маси тіла, але головне, що ці люди мали нижчі рівні хорошого і поганого холестерину. Ми також виявили, що у них був значно нижчий ризик ішемічної хвороби серця,

– зауважив дослідник Вімал Карані.

Перспектива дослідження

Це говорить про те, що скорочення споживання молока може не бути необхідним для запобігання серцево-судинних захворювань.

Новий аналіз вирішили провести після кількох суперечливих робіт, в яких розглядали причинний зв'язок між підвищеним споживанням молочних продуктів і кардіометаболічними захворюваннями.

Щоб врахувати невідповідності в розмірі вибірки, етнічної приналежності і інших чинниках, команда провела метааналіз даних по 1,9 мільйона людей і використовувала генетичний підхід.

Тож, вчені не знайшли жодних переконливих доказів зв'язку між високим споживанням молока і підвищеним ризиком діабету.