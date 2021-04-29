Пігулки від коронавірусу: Pfizer обіцяє препарат до кінця 2021 року

Американська фармацевтична компанія Pfizer Inc. працює над розробкою пігулок від коронавірусу. У компанії анонсували, що нові ліки з'являться до кінця 2021 року.

Генеральний директор Pfizer Inc. Альберт Була повідомив, що наразі компанія працює над експериментальним препаратом. У березні 2021 року вже почали випробування пігулок.

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Ми працюємо над створенням двох варіантів препарату від коронавірусу, які можна буде використовувати для лікування в домашніх умовах,

– повідомив Альберт Була.

Перший варіант – ін'єкційний.

Другий варіант – пероральний (прийом ліків, зазвичай пігулок, шляхом проковтування).

"Ми сподіваємося, що ці ліки будуть працювати й проти нових штамів коронавірусу. Зараз ми активно працюємо над ним, а до літа розраховуємо поділитися хорошими новинами", – розповів гендиректор Pfizer Inc.

Особливості пігулок від коронавірусу

Ліки, над якими працює Pfizer, є частиною класу ліків, які називають інгібіторами протеази. Такі інгібітори також застосовуються для лікування ВІЛ та гепатиту C.

Альберт Була поділився сподіванням, що пігулки дозволять людям лікувати коронавірус вдома – без відвідування лікарень без зайвої потреби.