Пігулки від коронавірусу: Pfizer обіцяє препарат до кінця 2021 року

Американська фармацевтична компанія Pfizer Inc. працює над розробкою пігулок від коронавірусу. У компанії анонсували, що нові ліки з'являться до кінця 2021 року.
Генеральний директор Pfizer Inc. Альберт Була повідомив, що наразі компанія працює над експериментальним препаратом. У березні 2021 року вже почали випробування пігулок.
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Ми працюємо над створенням двох варіантів препарату від коронавірусу, які можна буде використовувати для лікування в домашніх умовах,
– повідомив Альберт Була.
- Перший варіант – ін'єкційний.
- Другий варіант – пероральний (прийом ліків, зазвичай пігулок, шляхом проковтування).
"Ми сподіваємося, що ці ліки будуть працювати й проти нових штамів коронавірусу. Зараз ми активно працюємо над ним, а до літа розраховуємо поділитися хорошими новинами", – розповів гендиректор Pfizer Inc.
Особливості пігулок від коронавірусу
Ліки, над якими працює Pfizer, є частиною класу ліків, які називають інгібіторами протеази. Такі інгібітори також застосовуються для лікування ВІЛ та гепатиту C.
Альберт Була поділився сподіванням, що пігулки дозволять людям лікувати коронавірус вдома – без відвідування лікарень без зайвої потреби.До слова, міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше заявив, що в травні Україна планує отримати 500 тисяч доз вакцин компанії Pfizer.