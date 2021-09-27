Вже у вересні районними центрами відкрили додаткові бази для лікування хворих. Про це в ефірі 24 каналу повідомила лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко.
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На Буковині лікарні переповнені ще з серпня
За її словами, таку ситуацію можна пояснити організацією масових заходів, які все більше почали проводити наприкінці літа – на початку осені.
На Буковині як минулого (2020 – 24 канал), так і цього (2021 – 24 канал) року піковий момент маємо з серпня,
– наголосила Кобевко.
Вона зауважила, що лікарні перенаповнені ще з останнього літнього місяця. Наразі пацієнтів у важкому стані більше, ніж під час минулих хвиль.
"Після липня починаються святкування хрестин, весіль тощо. У серпні – вересні організовують великі забави", – пояснила лікарка.
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Ситуація з COVID-19 в Україні
- Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, якщо кількість хворих зростатиме такими темпами як зараз, то ситуація погіршиться вже у жовтні.
- Раніше прогнозували погіршення на листопад – грудень. Минулого тижня за добу фіксували понад 9 тисяч хворих.
- Наразі в Україні вакциновано лише 16% населення. В МОЗ уже запропонували перелік професій, для яких вакцинацію від коронавірусу хочуть зробити обов'язковою.
- До речі, гендиректор корпорації Pfizer Альберт Бурла вважає, що пандемія може закінчитися вже у 2022 році.