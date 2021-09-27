Пік ще з серпня, – інфекціоністка назвала причину стрімкого поширення COVID-19

Міністерство охорони здоров'я прогнозує вже у жовтні пік захворюваності на четвертій хвилі COVID-19. Водночас на Буковині інфікування загострилося ще влітку.

Вже у вересні районними центрами відкрили додаткові бази для лікування хворих. Про це в ефірі 24 каналу повідомила лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко.

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На Буковині лікарні переповнені ще з серпня

За її словами, таку ситуацію можна пояснити організацією масових заходів, які все більше почали проводити наприкінці літа – на початку осені.

На Буковині як минулого (2020 – 24 канал), так і цього (2021 – 24 канал) року піковий момент маємо з серпня,

– наголосила Кобевко.

Вона зауважила, що лікарні перенаповнені ще з останнього літнього місяця. Наразі пацієнтів у важкому стані більше, ніж під час минулих хвиль.

"Після липня починаються святкування хрестин, весіль тощо. У серпні – вересні організовують великі забави", – пояснила лікарка.

Інфекціоністка зауважила, що наразі всі пацієнти, хворі на коронавірус, які перебувають у важкому стані, є невакцинованими.

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