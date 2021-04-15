Пік третьої хвилі пандемії минув: які регіони залишатимуться в червоній зоні

Джерело:24 канал
Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, однак східні регіони залишатимуться у червоній зоні до стабілізації показників.
Про це заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я України Роман Родина під час брифінгу.
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Україна пройшла пік захворюваності. Це ми можемо відповідально заявити на підставі тих даних, які ми отримуємо щодня. Зараз ми спостерігаємо спад захворюваності,
— зазначив Роман Родина.
За його словами, епіцентр захворюваності перемістився із заходу України (Івано-Франківська та Закарпатська області вже вийшли з червоної зони) на схід.
Червоні зони змістилися до сходу України. Відсьогодні Полтавська область в червоній зоні. Харківська та Запорізька області теж в червоній зоні, а на заході України зменшується захворюваність,
– додав директор ЦГЗ.
Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу