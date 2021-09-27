Динаміка захворюваності пришвидшилась

Раніше пік чекали на листопад-грудень, але ріст захворюваності може бути значно раніше. Принаймні так вважає головний санлікар країни Ігор Кузін.

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Так, за його словами, оцінювати наскільки раніше може статися сплеск дуже важко, адже ситуація розгортається досить швидко.

Ігор Кузін – головний санлікар “Те, що ми бачимо точно — пікові навантаження будуть однозначно припадати на листопад. Але чи будуть вони зачіпати жовтень, чи будуть відтягуватися на грудень – поки сказати важко”.

Єдиний спосіб відтягнути пікові навантаження – це вакцинація населення.

Інтервал між щепленнями скоротили максимально

Тож, Ігор Кузін наголосив, що МОЗ максимально скоротило інтервали введення між двома дозами вакцини.

Це зроблено для того, щоби якомога більше людей було охоплено щепленнями саме до початку епідемічного підйому захворюваності.

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