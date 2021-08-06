Піковий рівень захисту: у МОЗ розповіли, в який період вакцина діє найкраще

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, коли в організмі формується найвищий рівень захисту проти коронавірусу після вакцинації.

Наявні вакцини захищають проти штамів COVID-19

У МОЗ зокрема, наголосили, що повний курс вакцинації є ключем до захисту від усіх штамів COVID-19, включно з варіантом Дельта.

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Карантинні заходи все ще важливі

Найвищий рівень захисту в організмі формується впродовж 7 – 14 днів після останньої дози препарату.

Водночас Європейське агентство з лікарських засобів та Європейський центр профілактики та контролю захворювань рекомендують усім громадянам дотримуватися правил безпеки та продовжувати носити маски, зберігати соціальну дистанцію, попри завершення вакцинації.

Головне про COVID-вакцинацію в Україні

Наразі в країні відзначили зростання темпів вакцинації – за минулий тиждень провели на 15% більше щеплень, ніж попереднього. В середньому це 117 тисяч щеплень.

Втім показники все ще дуже низькі у порівнянні з Європою, де принаймні одну дозу вакцини отримали вже 50% населення, водночас в Україні – лише 9,5%.

Від учора в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордну кількість людей. Щеплення отримали 167 383 людини.

Всього імунізовано уже 3 953 542 громадян, з них отримали одну дозу – 3 953 540 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 284 166 людей.

Варто знати Симптоми відрізняються: МОЗ надало нові дані про штам коронавірусу Дельта