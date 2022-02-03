Може бути аж вп'ятеро більше випадків коронавірусу за добу, ніж ми бачимо зараз. Так вважає лікар Тарас Жиравецький. Він є радником міського голови Львова щодо медичних питань.

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Як я і прогнозував, на піку ми будемо мати більше 200 тисяч нових випадків за добу,
– вважає Жиравецький.

За його словами, найскладнішими будуть наступні 2 – 3 тижні. Утім далі хвиля має піти на спад.

Захворюваність зросте

Лікар вважає, що 4 з 5 українців не потрапляють у статистику.

Він пояснив, що зараз за добу тестують менш як 200 тисяч українців на добу, саме тому підтвердили лише 40 тисяч нових випадків за останню добу.

Тому виходить, що приблизно 2% тих, хто захворів, потрапляє до лікарні.

За його словами, більшість тих, хто потрапляє зараз з коронавірусом до лікарень, захворіли вперше.

Що кажуть інші прогнози

Текст публікації Тараса Жиравецього:

Хвиля Омікрону в Україні підходить до піку. Як я і прогнозував на піку ми будемо мати більше 200 тисяч нових випадків за добу. Зараз просто ми тестуємо менше 200 тисяч на добу, тому у нас тільки 40000 нових випадків за добу і 4 з 5 українців не потрапляють у статистику. Тому у нас виходить, що приблизно 2% тих, хто захворів потрапляє до лікарні, сьогодні 4000+ госпіталізовано. Більшість тих, хто потрапляє зараз з ковідом до лікарень захворіли вперше. Наступні 2 – 3тижні будуть найскладнішими, а далі хвиля має піти на спад. Усім бажаю спокою, здоров'я та миру!