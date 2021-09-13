Пілотний проєкт: у МОЗ придумали, як вакцинуватимуть пенсіонерів у селах

У Міністерстві охорони здоров'я готують пілотний проєкт щодо доступної вакцинації літніх українців. Так, у двох селах Полтавської області проведуть виїзну вакцинацію

Після того, як це відбудеться, розглянуть рішення про те, щоб географію проєкту розширити на й на інші регіони України.

Увага Стартував навчальний рік: як уберегти дитину та родину від сезонних застуд і грипу

Наразі у проєкті беруть участь 2 села Полтавської області із загальною кількістю населення – 2 180 осіб. Зокрема, 1 062 особи віком від 60 років. Мовиться про такі:

село Гаркушинці;

село Петрівці.

Пілотний проєкт спрямований на збільшення масштабів вакцинації літніх людей у сільській місцевості,

– мовиться у повідомленні.

Вакцинація в Ураїні: головне

Вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Для імунізації українців використовують вакцини:

Covishield – 487 187 (кількість використаних доз станом на 13 вересня).

Coronavac – 1 657 358.

Comirnaty від Pfizer – 2 093 208.

AstraZeneca – 558 228.

Janssen від Johnson & Johnson – 19 252.

Moderna – 1 090 709.

Впродовж минулої доби, 12 вересня, в Україні вакцинували 45 148 людей, зокрема першу дозу отримали 16 930 людей, повністю імунізовані – 28 218 людей.

За минулий тиждень зробили 921 443 щеплення. А від початку вакцинальної кампанії щеплення проти COVID-19 отримали 5 906 742 людини:

з них отримали одну дозу – 5 906 740 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 804 204 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 10 710 944 щеплення. А минулого тижня Україна встановила новий добовий рекорд щеплень проти COVID-19, зробивши понад 180 000 уколів.