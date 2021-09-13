Пілотний проєкт: у МОЗ придумали, як вакцинуватимуть пенсіонерів у селах
Джерело:МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я готують пілотний проєкт щодо доступної вакцинації літніх українців. Так, у двох селах Полтавської області проведуть виїзну вакцинацію
Після того, як це відбудеться, розглянуть рішення про те, щоб географію проєкту розширити на й на інші регіони України.
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Наразі у проєкті беруть участь 2 села Полтавської області із загальною кількістю населення – 2 180 осіб. Зокрема, 1 062 особи віком від 60 років. Мовиться про такі:
- село Гаркушинці;
- село Петрівці.
Пілотний проєкт спрямований на збільшення масштабів вакцинації літніх людей у сільській місцевості,
– мовиться у повідомленні.
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Вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Для імунізації українців використовують вакцини:
- Covishield – 487 187 (кількість використаних доз станом на 13 вересня).
- Coronavac – 1 657 358.
- Comirnaty від Pfizer – 2 093 208.
- AstraZeneca – 558 228.
- Janssen від Johnson & Johnson – 19 252.
- Moderna – 1 090 709.
Впродовж минулої доби, 12 вересня, в Україні вакцинували 45 148 людей, зокрема першу дозу отримали 16 930 людей, повністю імунізовані – 28 218 людей.
За минулий тиждень зробили 921 443 щеплення. А від початку вакцинальної кампанії щеплення проти COVID-19 отримали 5 906 742 людини:
- з них отримали одну дозу – 5 906 740 людей,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 804 204 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом провели 10 710 944 щеплення. А минулого тижня Україна встановила новий добовий рекорд щеплень проти COVID-19, зробивши понад 180 000 уколів.