Станом на 25 січня у лавах Збройних сил України на коронавірус хворіють 758 людей. За добу 24 січня COVID-19 підтвердили ще у 4 захисників.

Усього за час пандемії коронавірусом заразилися 14452 людини. Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил ЗСУ. Актуально Зони карантину: МОЗ проведе аналіз регіонів Коронавірус у ЗСУ: деталі На ізоляції (зокрема, самоізоляції) наразі перебувають 134 інфікованих. У найближчі 3 доби ізоляція закінчиться для 20 військових. За добу 24 січня у ЗСУ від коронавірусу помер ще один український захисник. Позитивний тест на COVID-19 він отримав 22 січня. На жаль, реанімаційні заходи не були ефективними. За добу 24 січня зафіксували 4 нових випадки зараження коронавірусом. Одного військового госпіталізували до Білоцерківського військового госпіталю. На лікуванні вдома перебувають 3 військових. У Львівській області – 2 людей, у Миколаївській – 1 військовий. Зверніть увагу! Фахівці стверджують, що найчастіше коронавірусом заражаються під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними).