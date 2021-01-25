Пішов з життя ще один військовий: що відбувається з COVID-19 у лавах ЗСУ

25 січня 2021 , 10:48
Читать новость на русском

Станом на 25 січня у лавах Збройних сил України на коронавірус хворіють 758 людей. За добу 24 січня COVID-19 підтвердили ще у 4 захисників.

Усього за час пандемії коронавірусом заразилися 14452 людини. Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.

Актуально Зони карантину: МОЗ проведе аналіз регіонів

Коронавірус у ЗСУ: деталі

  • На ізоляції (зокрема, самоізоляції) наразі перебувають 134 інфікованих.
  • У найближчі 3 доби ізоляція закінчиться для 20 військових.
  • За добу 24 січня у ЗСУ від коронавірусу помер ще один український захисник. Позитивний тест на COVID-19 він отримав 22 січня. На жаль, реанімаційні заходи не були ефективними.
  • За добу 24 січня зафіксували 4 нових випадки зараження коронавірусом. Одного військового госпіталізували до Білоцерківського військового госпіталю.
  • На лікуванні вдома перебувають 3 військових. У Львівській області – 2 людей, у Миколаївській – 1 військовий.
Зверніть увагу! Фахівці стверджують, що найчастіше коронавірусом заражаються під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними).