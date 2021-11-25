Група перших піддослідних буде невеликою – всього з 16 добровольців. Вони отримають 2 дози вакцини з інтервалом в один тиждень.

До теми Між Альцгеймера і COVID-19 знайшли взаємозв'язок: що це означає

У дослідженнях братимуть участь пацієнти із симптомами Альцгеймера у віковій категорії 60 до 85 років.

Що відомо про препарат

Вакцина назальна – у вигляді спрею для носа.

Основною речовиною є ліки під назвою протолін.

Попередні дослідження досить обнадійливі

Науковці працювали над розробкою вакцини близько 20 років. Під час досліджень на гризунах вони зменшили бета-амілоїдні бляшки у мишей. Згідно з попередніми даними, стимуляція імунної системи може допомогти позбутися бета-амілоїдних бляшок у головному мозку.

Ці бляшки є однією з ознак хвороби Альцгеймера. Вони утворюються, коли частини бета-амілоїдного білка накопичуються між нервовими клітинами, що порушує здатність людини думати чи згадувати інформацію.

Препарат розпорошується безпосередньо в носовий хід з метою активації імунних клітин для видалення цих бляшок.