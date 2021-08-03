Після COVID-19 у пацієнтів часто виявляють онкологію, — інфекціоністка

Медики розповіли, що у перехворілих на коронавірус людей активізуються супутні захворювання. Зокрема, більше людей надходять в медустанови з онкологією.

Тяжкість перебігу коронавірусу визначає тяжкість постковідного синдрому

Керівниця Центру інфекційних уражень нервової системи Олена Панасюк розповіла, що ступінь тяжкості, перенесеної коронавірусної інфекції безпосередньо впливає на ступінь симптомів вже після захворювання.

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Зокрема, медики спостерігають збільшення кількості людей, які надходять в медустанови з онкологічними захворюваннями та пухлиною центральної нервової системи.

Спочатку їх первинні симптоми розцінювалися як постковідні – слабкість, головний біль, а коли відправляли їх на МРТ, то виявили злоякісні пухлини,

– розповіла Олена Панасюк.

"Виявляли величезні пухлини"

За словами лікарки, у 10 – 15% під час обстеження пацієнтів з постковідними симптомами, медики виявляють онкологію, яка була прихована.

Це свою чергу негативно позначається на прогнозі одужання онкопацієнтів, адже час було втрачено, пацієнти вчасно не обстежувалися, а "коли стан був критичний виявляли величезні пухлини".

Постковідний синдром потребує вивчення

Крім того, на ситуацію вплинуло велике навантаження під час пандемії, лікарні були переповнені, і не було можливості вивчати постковідний синдром і те, як коронавірус провокує спалах інших захворювань.

Ми почали займатися цією проблемою з червня минулого року і продовжуємо на науковій основі зараз. У великих лікарнях вже є центри, які займаються реабілітацією ковідних пацієнтів,

– додала Олена Панасюк.

Втім, це доступно у великих обласних і районних центрах. Для невеликих населених пунктів і сіл – проблема діагностики, відновлення від постковідних ускладнень – залишається.

Які інфекції може запускати коронавірус

Також лікарка розповіла, що за її спостереженнями, у 25 – 30% випадках розвиваються мікст-інфекції, коли кілька вірусів або віруси-бактерії, після перенесеного коронавірусу можуть реактивувати інші віруси, схильні до тривалого перебування в організмі.

Зокрема, це можуть бути віруси:

герпес групи,

кір,

краснуха

Тож, ті зміни, які відбуваються в нервовій системі, можуть бути обумовлені в тому числі реактивацією інших патогенів,

– зауважила Панасюк.

Це наводить на думку, що вірус певний час може зберігатися в клітині та викликати різні зміни. А проявлятися вони можуть і через десятки років. Лікарка вважає, що вивчення всіх наслідків коронавірусу займе роки.