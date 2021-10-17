Тому в Україні механічно допомогти пацієнту, ніж проводити повторно таку складну операцію. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів кардіохірург Львівської обласної клінічної лікарні Дмитро Бешлей.
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Людина після пересадки серця може повноцінно жити 10 років, – Бешлей
Він пояснив, що повноцінно пацієнт після пересадки серця може жити 10 років. Втім у нього з'являються проблеми зі здоров'ям.
Зокрема починається імуносупресія (ослаблення імунітету – 24 канал). А також збільшується ризик виникнення онкологічних захворювань.
Ще й після 10 років людям потрібна повторна трансплантація. Механічна допомога виходить дешевшою для країни, ніж трансплантація. Та й заради неї ніхто не повинен померти,
– наголосив Бешлей.
Він також відзначив, що після трансплантації серця людина може повернутися до звичного життя. Але це залежить від того, в якій стадії серцевої недостатності реципієнт був до операції, в якому стані були його інші органи.
Трансплантація серця в Україні: останні новини
- У вересні 2021 року в Україні провели першу операцію з трансплантації серця дитині.Пересадку зробили 13-річному хлопцю. Донором став 54-річний чоловік, який помер від інсульту
- Вже 28 вересня у Києві пересадили серце 12-річній дівчинці зі складною патологією. Орган до столиці доправили вертольотом з Вінниці.
- За словами кардіохірурга Дмитро Бешлей, між пересадкою цього органу дорослому та дитині все ж існує різниця. Дитині не можна пересадити 60-річне серце, адже воно має свій ресурс.