Коронавірус впливає на весь організм і попередні численні дослідження показали, що пацієнти з COVID-19 протягом кількох місяців після початкового зараження можуть зіткнутися з підвищеним ризиком проблем зі здоров'ям.

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Нове дослідження наслідків коронавірусу

Вчені з Великобританії вирішили дослідити проблему ширше та звернути увагу на стан здоров'я людей, які були госпіталізовані з COVID-19 у 2020 році.

За даними нового дослідження, у таких пацієнтів ймовірність померти або повторно опинитися в лікарні у наступні кілька місяців у два рази вища, ніж у середньому в населення.

Дослідники оцінили дані з електронних медичних карток майже 25 000 пацієнтів, виписаних після госпіталізації через коронавірус. Для порівняння вони використали дані 100 000 медичних карток населення загалом.

Коронавірус вдвічі збільшує ризик смерті навіть після одужання

В результаті, у людей, які потрапили до лікарні з коронавірусом, загальний ризик повторної госпіталізації або смерті в наступні місяці був удвічі вищим, ніж у середньому в населення. Крім того, вони зіткнулися з підвищеним майже вп'ятеро ризиком смерті від будь-якої причини.

Автори дослідження припускають, що такі ризики можна знизити шляхом посиленого спостереження за пацієнтами з коронавірусом після виписки та кращої поінформованості людей про можливі наслідки цієї хвороби.

Науковці також пояснили, що ці результати також наголошують на важливості вакцинації. Адже це найкращий інструмент, який ми маємо для запобігання важкої форми COVID-19.