Попри початкове зниження рівнів антитіл одразу після зараження, результати показали, що більшість людей (18 з 19 пацієнтів) зберігали визначені рівні антитіл через 10 місяців. Але найкращий перехресний імунітет давали антитіла, вироблені після початкового варіанту SARS-CoV-2.

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Як антитіла працюють з новими штамами

Дослідники зі Школи імунології та мікробіології також перевірили, як антитіла, створені для боротьби з конкретним варіантом SARS-CoV-2, реагуватимуть на інші штами. Вчені розглянули початковий варіант SARS-CoV-2 з Уханю, а також варіанти Альфа, Бета та Дельта.

Результати дослідження

Антитіла, вироблені від конкретного варіанта SARS-CoV-2 викликали сильну імунну відповідь проти такого ж штаму.

Але антитіла були менш ефективними при боротьбі з різними варіантами.

При цьому антитіла з крові людей, інфікованих варіантами Альфа, Бета чи Дельта давали значно нижчий перехресний імунітет, ніж антитіла з крові людей, інфікованих першим варіантом коронавірусу.

Що це може означати для вакцинації

Антитіла зв'язуються зі спайковим білком вірусу SARS-CoV-2. Вакцини імітують цей білок, створюючи імунну відповідь проти SARS-CoV-2.

Мутації коронавірусу викликали побоювання з приводу того, чи будуть вакцини, розроблені на початковому варіанті SARS-CoV-2, ефективними проти нових штамів.

Це дослідження дає унікальне уявлення про перехресні нейтралізуючі відповіді антитіл, викликані різними варіантами SARS-CoV-2,

– заявила докторка Ліан Дюпон.

Однак ці результати припускають, що в шиповому білку штамів Альфа, Бета і Дельта були відмінності. Це означає, що вакцини, розроблені на основі одного з нових варіантів, можуть бути менш ефективними проти інших штамів.

Тож вчені вважають, що найкращий універсальний захист проти усіх штамів зможуть надати саме вже розроблені вакцини, розроблені на основі початкового варіанта SARS-CoV-2.