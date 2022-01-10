Науковці проаналізували дані декількох сотень тисяч дітей та підлітків із США, зібраних з березня 2020 року по лютий 2021 року.

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Виявилося, що після перенесення коронавірусу ймовірність діабету для дітей критично зросла. Прийому як і для першого, так для другого типу. Оскільки на сьогодні механізм виникнення діабету (особливо другого типу) незрозумілий, то причини, через які коронавірус викликає його підвищену ймовірність, також невідомі.

Детальні результати аналізу:

Виявилося, що серед перехворілих на COVID-19 частота виявлення діабету у 2,66 раза вища, ніж серед тих, що не хворів на нього,

Також ризик отримати діабет у 2,16 раза вищий, ніж серед тих, хто хворів на гостре респіраторне захворювання до епідемії.

У роботі немає кореляції між тяжкістю перенесеного COVID-19 та частотою діабету, тобто останній міг виникати й після легкої форми хвороби.

Зверніть увагу: мовиться про людей до 18 років, які не часто хворіють на діабет. Тож ці цифри викликають помітне занепокоєння в експертів.

Ба більше, за результатами випливає, що навіть ті діти, які перенесли гостре респіраторне захворювання до коронавірусу, теж мали підвищену ймовірність діабету, хоч і лише на 20 – 25%, а не у 2,66 раза, як після коронавірусу.

Чому коронавірус може викликати діабет

У Центрі контролю за інфекційними захворюваннями США не можуть дати остаточної відповіді, оскільки це невідомо. Але поки припустили, що причиною можуть бути або стресова гіперглікемія (підвищений вміст цукру у крові), або інфікування вірусом клітин підшлункової залози. Також вчені розглядають варіант, у якому зростання ймовірності діабету викликаний лікарською терапією. Адже відомо, що деякі препарати (зокрема стероїди) можуть призводити до зростання рівня цукру в крові.

Проте дослідники сумніваються, що саме ліки проти коронавірусу є головним винуватцем проблеми. Вони підкреслили, що лише 1,5 – 2,2% виявлених після коронавірусу випадків діагностовано як діабет, спровокований прийомом ліків.