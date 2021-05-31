Як відбувалося дослідження

Експерти Стенфордської школи медицини (Stanford School of Medicine) проаналізували 45 різних досліджень, опублікованих з січня 2020 по березень 2021 року. В цілому в них зібрані дані понад 9,7 тисячі пацієнтів, госпіталізованих з помірною або важкою формою COVID-19.

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У більшості робіт за хворими спостерігали не менше трьох місяців, в деяких – до пів року. Автори дослідження відзначили, що на сьогодні це найбільший аналіз даних в цій групі пацієнтів.

Вчені виявили, що 72,5% людей, які перенесли госпіталізацію, повідомляли мінімум про один стійкий симптом через місяці після виписки. Всього було виявлено 84 симптоми, які довгостроково зберігаються після гострого COVID-19, які пов'язані з порушеннями в багатьох системах організму, включаючи серцеву, дихальну, нервово-м'язову, неврологічну, кровоносну та імунну.

Найчастіше симптоми постковідного симптому

Найчастіше пацієнти скаржилися на:

хронічну втому (40%);

задишку (36%);

порушення сну (29%);

труднощі з концентрацією уваги та пам'яттю (25%);

депресію і тривожність (20%).

Це приголомшливі цифри, особливо ті, які стосуються втоми та задишки. Мова про досить виснажливі симптоми, через які люди відчувають труднощі навіть при підйомі по сходах,

– повідомили науковці.