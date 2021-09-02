Нове дослідження впливу коронавірусу на нирки

Фахівці проаналізували дані 89 тисяч ветеранів збройних сил США, у яких підтвердили COVID-19 протягом року. Середній вік інфікованих склав 68 років. Для порівняння вчені скористалися інформацією з медичних карт понад 1,6 мільйона американців, у яких не було коронавірусу.

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Автори дослідження зосередилися на всіх випадках ниркової недостатності та ключових показників функціонування нирок, включаючи рівень креатиніну і швидкість фільтрації. Отримані дані фахівці скорегували з урахуванням віку, наявності хронічних захворювань і ліків, які приймають.

Коронавірус руйнує нирки

Результати показали, що у пацієнтів після COVID-19 ймовірність порушення роботи нирок або значного зниження їхніх функцій протягом 1 – 6 місяців в середньому на 35% вищий в порівнянні з тими, у кого не було коронавірусу. Серед ветеранів, включених в дослідження, у 4,7 тисячі людей функції нирок за рік погіршилися не менше ніж на 30%. Це еквівалентно 30 рокам зниження функціонування.

У деяких учасників дослідження виявили ще серйозніші проблеми з нирками: функція знизилася на 40 – 50%. У 220 ветеранів діагностували термінальну стадію ниркової недостатності.

Вчені попередили, що в дослідженні брали участь тільки чоловіки похилого віку, тому результати складно інтерпретувати для всієї популяції. У будь-якому випадку, і лікарі, і пацієнти мають приділяти підвищену увагу діяльності нирок після перенесеного коронавірусу.

Раніше вчені виявили, що аутоантитіла були причиною найважчих форм коронавірусної хвороби. Крім того, концентрація аутоантитіл підвищується з віком – це пояснює, чому люди похилого віку важче хворіють і частіше вмирають від COVID-19