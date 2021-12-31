Після коронавірусу в організмі зберігаються аутоантитіла: що це означає

Зараження коронавірусом може викликати аутоімунну відповідь, яка довго триває. Навіть у тих людей, які мали легкі симптоми або безсимптомний перебіг хвороби взагалі.

Відомо, що аутоантитіла можуть перевантажувати імунну систему, тим самим призводячи до ускладнень. До цього висновку прийшли дослідники з Cedars-Sinai.

Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі

Під час інфікування вірусом або патогеном в організмі людини виробляються антитіла, які виявляють чужорідні речовини та не дають їм проникнути в клітини. Однак у деяких випадках виробляються аутоантитіла, які можуть атакувати власні органи та тканини.

Дослідники Cedars-Sinai виявили, що COVID-пацієнти мають широкий спектр аутоантитіл протягом шести місяців після повного одужання. До цього вчені знали, що важкі випадки COVID-19 можуть настільки сильно навантажувати імунну систему, що виробляються аутоантитіла.

Це дослідження є першим, в якому повідомляється не лише про наявність підвищених аутоантитіл після легкої або безсимптомної інфекції, а й про тривалість їхнього збереження в організмі.

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Дослідницька група Cedars-Sinai набрала 177 людей, які перехворіли на коронавірус. Вчені порівняли зразки крові цих людей зі зразками, взятими у здорових людей до пандемії.

Усі пацієнти з підтвердженою інфекцією SARS-CoV-2 мали підвищені рівні аутоантитіл.

Деякі з аутоантитіл виявили у людей із захворюваннями, при яких імунна система атакує власні здорові клітини, таких як вовчак та ревматоїдний артрит.

Ми виявили сигнали активності аутоантитіл, які зазвичай пов'язані з хронічним запаленням і травмою, що зачіпає певні системи органів і тканини, такі як суглоби, шкіра та нервова система,

– заявила докторка Сьюзан Ченг.

Парадоксальне відкриття

Цікаво, що деякі з аутоантитіл пов'язані з аутоімунними захворюваннями, які більше вражають жінок частіше, ніж чоловіків. Однак у цьому дослідженні у чоловіків було більше підвищених аутоантитіл, ніж у жінок.

З одного боку, це відкриття парадоксальне з огляду на те, що аутоімунні захворювання зазвичай частіше зустрічаються у жінок. З іншого боку, на це також можна було очікувати, враховуючи все, що ми знаємо про чоловіків, які більш уразливі до найсерйозніших форм COVID-19,

– сказав один з дослідників Ферт-Бобер.

Оскільки це дослідження проводилося на людях, інфікованих до появи вакцин, дослідники вивчать, чи генеруються аутоантитіла аналогічним чином у людей з проривними інфекціями.

Якщо науковці зможуть краще зрозуміти ці реакції аутоантитіл, то людство зможе наблизитися на один крок до визначення способів лікування аутоімунної відповіді.