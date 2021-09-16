Після наукових досліджень, – Ляшко сказав, чи потрібна третя доза вакцини

Вакцина не захищає від можливості інфікуватися. Вона дає захист на 90%, щоб не потрапити в лікарню із середнім або тяжким перебігом захворювання.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. Він зазначив, що наразі COVID-сертифікат діє рік і інформації про те, чи потрібна третя доза, немає.

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"Це означає, що якщо не з'являться наукові дані про те, що післявакцинальний імунітет триває більше, або відбудеться певна мутація коронавірусу, то через рік ми робитимемо повторне двократне щеплення", – розповів Ляшко.

Чому практикують бустерну дозу

Ляшко сказав, що деякі країни запровадили бустерну дозу – зробили 1 раз третю дозу. Там дивитимуться, наскільки довше триватиме імунітет після додаткової імунізації.

ВООЗ звернулась із закликом до всіх країн-членів ВООЗ не впроваджувати третю бустерну дозу, поки не вакцинуємо максимум населення на планеті двома дозами,

– повідомив міністр.

Він розповів, що підтримує цей заклик, адже чим більше людей на планеті вакцинуються, тим більша ймовірність, що пандемію коронавірусу подолають і хвороба перестане активно розповсюджуватись.

Інтерв'ю з Віктором Ляшком програмі "Що це було?": дивіться відео 24 каналу

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