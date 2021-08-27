Вакцинація захищає гірше власного імунітету

Виявилось, що щеплені вакциною Pfizer мали у 7 разів вищі ризики інфікування, ніж ті, хто хворів на коронавірус.

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У ході дослідження повторне інфікування частіше фіксували у тих, хто щепився однією з найефективніших з вакцин, ніж в тих, хто перехворів на COVID-19,

– йдеться в повідомленні.

Суперечливі дані

Такі результати дослідження значно відрізняються від попередніх, які доводили, що вакцини захищають від коронавірусу краще, ніж набутий імунітет.

Однак раніше фахівці не оцінювали зараження саме штамом Дельта.

Висновки дослідження Люди, які отримали дві дози Pfizer, "майже в 6 разів частіше хворіли на коронавірус штаму Дельта і в 7 разів частіше мали симптоматичне захворювання, ніж ті, хто раніше видужав".

Варто додати, що дослідження опублікували наразі лише у вигляді препринта, його ще оцінювали інші, незалежні спеціалісти.

До слова, на тижні з'явилось дослідження американських вчених яке свідчить, що ефективність вакцин проти коронавірусу виробництва Pfizer і Moderna впала з 91% до 66% – теж через штам Дельта.

Коротко про штам Дельта

Вперше його зафіксували в Індії. Наразі штам підтвердили щонайменше у 132 країнах світу.

У ВООЗ вважають, що Дельта не є більш смертоносним, ніж інші штами, але він значно заразніший.

Згідно з даними служб громадського здоров'я Великої Британії, Дельта в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування.

Переносити варіант Дельта можуть як невакциновані, так і повністю щеплені від коронавірусу люди.

За останніми даними МОЗ, в Україні теж зростає кількість інфікованих саме цим штамом. Так, ще 5 серпня в Україні зафіксували 147 випадків штаму Дельта. Однак вже наприкінці місяця ця цифра збільшилась у понад 3,5 раза.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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