Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук розповів, що в області погіршується ситуація з коронавірусом. У місцевих лікарнях закінчуються ліжка для заражених COVID-19.

Осачук повідомив, що кількість госпіталізованих з коронавірусом щодня зростає.

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Ситуація, яка складається з поширенням коронавірусу в області, є загрозливою. Щодня зросте кількість людей, у яких діагностують коронавірус, у нас вона вже – 400 людей,

– розповів Осачук.

Голова ОДА заявив: за весь час пандемії в області раніше не госпіталізовували понад 100 людей.

Вперше медична система у Чернівецькій області переживає таке навантаження. Це при тому, що кількість ліжок для заражених постійно збільшували.

"Якщо раніше завантаженість була 50% від 900, то тепер у нас 50% від 1700 ліжок, які ми виділили для лікування коронавірусу", – зізнався глава ОДА.

Однією з "гарячих точок" є обласний центр – місто Чернівці. Ситуацію у міських лікарнях Осачук назвав "критичною".

Подальші кроки влади

Влада готова негайно вжити заходи для подальшої боротьби з пандемією.

"Ми готові повністю перепрофілювати лікарні, які будуть надавати допомогу тільки хворим на коронавірус. Ми перепрофілюємо дитячу лікарню для лікування дорослого населення", – розповів Осачук.

Окрім того, у Чернівецькій області можуть закрити навчальні заклади щонайменше на 2 тижні.

Зверніть увагу! За добу 16 лютого у Чернівецькій області виявили нових 386 випадків зараження коронавірусом.