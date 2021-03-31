Після проблемної вагітності значно збільшується ризик передчасної смерті й важких хвороб

Лікарі мають приділяти особливу увагу здоров'ю серцево-судинної системи вагітних жінок. Про це йдеться в науковій заяві Американської кардіологічної асоціації.

Частина несприятливих наслідків вагітності пов'язана з ризиком розвитку серцево-судинних захворювань (ССЗ) у жінок в майбутньому. Вони пов'язані з розвитком у жінок гіпертонії, діабету, високого рівня холестерину і серцево-судинних катастроф, включаючи інфаркти та інсульти, через багато років після вагітності.

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Несприятливі наслідки вагітності

Високий артеріальний тиск під час вагітності (гестаційна гіпертензія) збільшує ймовірність появи ССЗ в майбутньому в середньому на 67%, а ризик інсульту – на 83%.

Прееклампсія (підвищений тиск і порушення роботи нирок і інших життєво важливих органів) пов'язана зі збільшенням ризику ССЗ у 2,7 раза.

Гестаційний діабет збільшує ризик розвитку цукрового діабету 2 типу в 10 разів і ССЗ – на 68%.

Передчасні пологи (на терміні до 37 тижнів) пов'язані зі збільшенням ризику смерті від ССЗ майже у два рази.

Відшарування плаценти (її відходження від стінки матки до пологів) пов'язане зі збільшенням ризику ССЗ на 82%.

Мертвонародження пов'язано з подвійним ризиком ССЗ.

Як уникнути негативних наслідків вагітності

Серед прикладів ефективних способів профілактики несприятливих наслідків вагітності вчені наводять здорове харчування. У жінок, які дотримуються його протягом трьох років до вагітності, знижується ризик таких ускладнень.

Знизити ризик ССЗ і цукрового діабету 2 типу після вагітності допомагає годування грудьми Лікарям вчені пропонують спостерігати за жінками протягом перших місяців після пологів для скринінгу симптомів ССЗ.