Після проблемної вагітності значно збільшується ризик передчасної смерті й важких хвороб

Джерело:Heart
Лікарі мають приділяти особливу увагу здоров'ю серцево-судинної системи вагітних жінок. Про це йдеться в науковій заяві Американської кардіологічної асоціації.
Частина несприятливих наслідків вагітності пов'язана з ризиком розвитку серцево-судинних захворювань (ССЗ) у жінок в майбутньому. Вони пов'язані з розвитком у жінок гіпертонії, діабету, високого рівня холестерину і серцево-судинних катастроф, включаючи інфаркти та інсульти, через багато років після вагітності.
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Серед прикладів ефективних способів профілактики несприятливих наслідків вагітності вчені наводять здорове харчування. У жінок, які дотримуються його протягом трьох років до вагітності, знижується ризик таких ускладнень.
Знизити ризик ССЗ і цукрового діабету 2 типу після вагітності допомагає годування грудьми Лікарям вчені пропонують спостерігати за жінками протягом перших місяців після пологів для скринінгу симптомів ССЗ.